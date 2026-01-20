2025年12月、打ち上げに失敗したH3ロケット8号機についてです。JAXAは20日、衛星を保護するカバー「フェアリング」を分離した際、何らかの要因で衛星と機体の結合部分が損傷した可能性があることを明らかにしました。H3ロケット8号機は12月22日、種子島宇宙センターから打ち上げられましたが搭載していた準天頂衛星「みちびき5号機」を所定の軌道に投入できず失敗しました。JAXAは20日、搭載する衛星を保護する