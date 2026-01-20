全国優勝を果たした神村学園男子サッカー部3年の細山田 怜真選手が、スペインのプロサッカーチームUE サン・アンドレウへの加入が内定しました。先日の全国高校サッカー選手権大会3回戦でゴールを上げた細山田選手。「これまで支えて下さった指導者、仲間、家族に感謝の気持ちを忘れず、全力でプレーします」とコメントしています。神村学園男子サッカー部から今年プロ入りする選手は