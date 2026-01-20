強い寒気の影響を受け、石川県内は21日から25日の日曜日ごろにかけて長い期間、平地でも警報級の大雪が続くおそれがあります。交通障害に注意・警戒し、早めの備えを心がけるようにしてください。日本付近は次第に冬型の気圧配置が強まるため、21日から25日ごろにかけて県内には強い寒気が流れ込み、平地でも大雪のおそれが続く見込みです。22日の午後6時までの24時間に降る雪の量は多い所で加賀地方の平地で40センチ、山地で70セ