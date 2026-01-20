波佐見町で「地元のグルメ」と「焼き物」をダブルで楽しめる、期間限定のイベントが開かれています。 料理を引き立て、日常使い波佐見焼の器 50年以上続く老舗店「寿し勝」で、提供しているのは… （寿し勝 溝口 淳一さん） 「お待たせしました」 （栗山真乙アナウンサー） 「いろいろなデザインの波佐見焼に、おいしそうな料理が盛りつけられています」 （寿し勝 溝口 淳一さん） 「もともと波