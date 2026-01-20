大相撲初場所10日目、石川県津幡町出身の横綱・大の里は先場所で負傷した左肩の影響が心配される中、3連敗です。連日、あっ気ない相撲が続き、先場所のケガの影響も心配される大の里。10日目は前頭4枚目・熱海富士との取組ですが取り直しになります。取り直しの一番、大の里は持ち前の力強さで土俵際まで追い詰めるも、熱海富士にうまくいなされ、3連敗です。11日目は、関脇・霧島と対戦します。津幡町出身で前頭16枚目の欧勝海は