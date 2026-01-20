巨人の2年目・石塚裕惺内野手（19）が、沖縄県那覇市内で行っている坂本勇人内野手（37）との合同自主トレを公開した。坂本の合同自主トレには初参加。坂本とのキャッチボールやノックでは身振り手振りを交えながらの指導を受け、黙々と練習に取り組んだ。「力感がないのに（球が）スーっとくる。ファーストも捕りやすいですし、けがのリスクも減ると思う」と多くの学びを得ている。坂本と私生活をともにし、栄養を考えた徹