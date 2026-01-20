昨秋にデビュー2戦目で未勝利を勝ち上がり、18日に今年初戦の京成杯で1番人気3着だったソラネルマン（牡3＝手塚久、父フィエールマン）は右前脚の橈骨（とうこつ）遠位端骨折が判明した。20日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。レース後、右前脚の腕節部に腫れと熱感があり、1日様子を見たが腫れと熱感が引かないことから、この日、JRA獣医師によるX線検査を受けたところ骨折と診断された。全治に要する期間は後日、