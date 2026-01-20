サイバー攻撃の影響を受け、サービスを停止していたアスクルの個人向け通販サイト「LOHACO」が、3か月ぶりにほぼ全面復旧しました。アスクルの個人向け通販サイト「LOHACO」では日用品や食品、化粧品などおよそ100万種類の商品を取り扱っていて、ほぼ全ての商品が20日から受注を再開しました。サイバー攻撃を受けた去年10月19日以来、およそ3か月ぶりのサービス復旧です。商品の配送サービスについては、21日以降、翌日配送が可能