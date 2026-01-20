20日、ベトナムの首都ハノイで開かれた共産党大会で演説するトー・ラム共産党書記長（VNA＝共同）【ハノイ共同】ベトナムの最高指導者トー・ラム共産党書記長は20日、首都ハノイで開かれた第14回党大会の開幕式典で今後5年間の国政運営の指針について演説した。経済発展を進め、2026年から5年間の平均成長率の目標を10％以上とすると強調。45年までの高所得国入りを目指す方針だと訴えた。大会は25日までの予定で期間中に次の