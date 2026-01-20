入間ゆい 青春時代 入間ゆい「青春時代」が東映チャンネルにて初放送される。「DVDメーカーが選ぶグラビア・オブ・ザ・イヤー2024」で新人賞を受賞し快進撃を続ける入間ゆい。10代最後の集大成となる本作では、高校生活を舞台にしたラブストーリーをコンセプトに、さまざまな制服やスクール水着に身を包み、人懐っこい笑顔で自慢のフレッシュ美ボディを惜しげもなく披露。その愛らしさに恋をせずにはいられない！ 入間ゆい 青