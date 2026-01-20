◆若駒Ｓ・３歳オープン・リステッド（１月２４日、京都競馬場・芝２０００メートル）栗東・藤岡健一厩舎のエルハーベン（牡３歳、父モーリス）は、１８年桜花賞３着、オークス２着のリリーノーブルの半弟。姉も管理したトレーナーは「父は違うけど体つきは結構似ている。ええ馬やし、全体のバランスがいい」と姿を重ねる。姉のデビュー戦と同じ２番人気に支持された昨年１２月の新馬（阪神芝２０００メートル）は、Ｇ１馬の半