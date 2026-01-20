◆テニス▽全豪オープンテニス第３日（２０日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２０日＝吉松忠弘】３度目の優勝に挑む世界ランキング１７位の大坂なおみ（フリー）が、１回戦を戦うために、ウェディング・ドレスのようなウェアでセンターコートに入場し、観客の度肝を抜いた。つばと長いベールのようなものが付いた白い帽子をかぶり、白い変わった形の傘をさし、ウェアの下には白いレ