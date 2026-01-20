若者からの絶大な人気を誇る令和のカリスマインフルエンサー・都さんがRayに登場！今回は、そんな都さんに寄せられた、総勢500人以上の都民からの質問に答えていただきました。裏表のない回答に、悩んでいた気持ちもすっきりするはず！ぜひチェックして♡都に質問あれこれ質問なんと、総勢500人以上の都民から質問が殺到！恋愛やニッチな人間関係のことなど、厳選した質問に都さんがズバッと答えます！パンツ 8,590円／ZARA（