お笑いコンビのニッポンの社長が２０日、東京・ＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲでこの日開幕した寄席「東京グランド花月」に登場した。吉本興業の看板寄席「グランド花月」公演が行われている本場・大阪から大御所や人気の若手芸人が集結。初日は博多華丸・大吉やザ・ぼんち、笑い飯、ミキら計９組に加え、新喜劇メンバーら超豪華なラインアップが珠玉のネタを披露した。寄席後の取材で、ボケのケツは「ネタも新喜劇もあって盛りだく