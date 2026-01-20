NakamuraEmi シンガーソングライターのNakamuraEmiがメジャーデビュー満10周年となった1月20日にリリースした「UBU」のミュージックビデオを公開した。【動画】公開されたNakamuraEmi、新曲「UBU」MV このミュージックビデオはAIクリエイター「aicreataro」がディレクターを務め、全編AI技術を使って制作した作品となっている。また、メジャーデビュー10周年を記念して楽曲投票企画『NakamuraEmi メジャーデビュー1