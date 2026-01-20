大浴場のあるホテルに、お風呂嫌いな人と一緒に行ったら、あなたはどうするだろう。しかもそれが、幼かったり、高齢だったり、何かの理由で「一人では部屋に置いておけない」人だったら……。認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父との2020年からの暮らしを、2021年9月から連載してきたにしおかすみこさん。2025年11月中旬、84歳で母親が突然天国に旅立った。これまで1年前のことをつづってきたが、連載53回の今回は1年前のでき