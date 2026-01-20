¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÝÆâÍ³·Ã¡Ê40¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤ÎÇ§Äê»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë»²Æþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¼Â¤ÏÀèÆü¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÇ§Äê¾Ú¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£¡ÖÆüËÜ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¶¨²ñ¡ÊSCAJ¡Ë¤¬Ç§Äê¤¹¤ë»ñ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡Ù¤È¤Ï¥³¡¼¥Ò