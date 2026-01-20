取り直しの一番で、大の里（右）が押し出しで熱海富士に敗れる＝両国国技館大相撲初場所10日目（20日・両国国技館）新大関安青錦、関脇霧島ら5人が2敗で首位に並ぶ混戦となった。安青錦は隆の勝を押し出し、1敗だった霧島は大関琴桜に寄り切られた。横綱大の里を取り直しの末に破った熱海富士、阿炎と獅司も8勝2敗。大の里は3連敗で6勝4敗となった。琴桜は7勝目。熱海富士は前日に続く2個目の金星。横綱豊昇龍は小結王鵬を上