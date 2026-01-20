ライオンは２０日、豪州やアジアでスキンケア製品などを手がける豪ＰＮＢ社を同日付で買収し、完全子会社にしたと発表した。買収額は非公表。ライオンは２０３０年までに海外売上高比率を５割に高める計画で、ＰＮＢ社を傘下に収めて海外での収益力強化を図る。ＰＮＢは洗顔料や保湿剤などのスキンケアブランド「スーキン」を中心に、豪州やアジア、欧米など２０か国・地域以上で事業を展開する。ライオンは歯磨き粉などの「オ