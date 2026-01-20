新潟県の東京電力柏崎刈羽原発があすにも再稼働する方向で調整していることが関係者への取材でわかりました。【映像】あすにも再稼働で調整している柏崎刈羽原発柏崎刈羽原発6号機はきょう再稼働を予定していましたが、制御棒の警報システムの設定ミスが判明し延期していました。関係者によりますと、制御棒の4万通りある設定の確認作業が8割程度終了していて、あす朝には原子力規制庁に試験前使用承認を届け出る方針という