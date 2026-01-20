自然災害に備えようと、高崎市は愛知県岡崎市と石川県金沢市と水道事業などに関する災害時の応援協定を結びました。 協定の締結式には、高崎市と岡崎市、それに金沢市の上下水道事業などの担当者が出席しました。この協定は、災害が起きた際、給水活動のほか水道と下水道の復旧活動などを行う応援隊の派遣を要請できるもので、被災した時の速やかな応援体制が期待できます。また、災害時に円滑な連携が取れるよう日頃から災害対策