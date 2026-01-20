ロシアの侵攻を受けるウクライナの新体操選手団がことしも高崎市で合宿を行うことになり、２０日、歓迎のセレモニーが開かれました。 歓迎セレモニーには、１９日に来日した選手やコーチ、合わせて３３人が参加しました。この中で富岡市長は「市民は皆さんのファンです。安心して過ごしてください」と歓迎しました。選手団にはパリオリンピックや世界大会で活躍した世界トップレベルの選手がいますが、ロシアに