おととし、伊勢崎市の国道で家族３人が死亡した事故を起こし危険運転致死傷などの罪に問われている被告の裁判が前橋地方裁判所であり、２０日は証人尋問が行われ、事故当日に被告の運転するトラックを目撃した男性が「フラフラと車間距離を詰める運転をしていた」と証言しました。 元トラック運転手の鈴木吾郎被告（７１）はおととし５月、伊勢崎市の国道１７号・上武道路で酒を飲んでトラックを運転し、乗用車２台に衝突。乗用車