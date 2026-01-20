２０日は１年で最も寒さが厳しいとされる大寒です。安中市では早咲きの梅の開花が進んでいます。 ２０日は二十四節気の一つで、１年で最も寒さが厳しいとされる大寒で、県の南部では風速１０m/sを超える冷たい風が吹きました。前橋地方気象台によりますと、２０日の最低気温は午後６時までに沼田で－１．９℃、館林で０．８℃、前橋で１．７℃となりました。 この寒さの中、安中市の群馬フラワーハイランドでは早咲