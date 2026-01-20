今冬の全国高校サッカー選手権で優勝した神村学園（鹿児島）からJ1福岡に加入したMF福島和毅（18）が20日、チームに合流した。夏の全国総体との2冠を達成した期待のルーキーは「アビスパでも日本一になれるように」と意気込んだ。この日は宮崎県都城市で行われたJ1東京Vとの練習試合（45分×3本）に同行。ウオーミングアップに参加してボール回しなど軽めのメニューを行った後、試合を見学した。気になった選手には司令塔のMF