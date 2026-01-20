高市総理の解散表明を有権者はどう受け止めたのでしょうか。選挙の日程が固まり選挙管理委員会も慌ただしく準備を進めています。投票所が変更されている所もあるので注意が必要です。唐突な解散の表明、どう受け止めましたか？（70代）「支持できる。こういう大変なとき。予算はもちろんだが、国際情勢の中での決断。与党としての立場でやったこと」（19歳）「自民党の人気を取り戻すには理にかなっている。計算高いなと思う。