高校サッカーの新人戦は20日、3回戦が行われベスト8が出そろいました。2025年の選手権県大会で準優勝の鹿児島城西は樟南と対戦しました。果たして、その結果は？2025年の選手権県大会で準優勝の鹿児島城西は新人戦3回戦で樟南と対戦しました。序盤からボールを握った城西は前半18分。新田がつないだボールに4番・浦本。豪快なミドルシュートを突き刺し、先制に成功します。勢いに乗る城西はエ