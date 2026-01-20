プロ野球・楽天は20日、2月1日から始まる春季キャンプの1・2軍の選手振り分けを発表しました。沖縄の地で行われる春季キャンプは、1軍が金武町ベースボールスタジアムで実施。2軍は1次キャンプを久米島野球場で行ったあと、宮崎・日向で2次キャンプを実施します。1・2軍のメンバー振り分けでは、アメリカから11年ぶりに日本球界に復帰した前田健太投手が1軍スタート。ルーキーからはドラフト1位・藤原聡太投手、同2位・伊藤樹投手