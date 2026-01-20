株価が上昇した影響などで、日本全体の純資産をあらわす「国富」が過去最高を更新しました。国富は国全体の資産から負債を差し引いた総額で、内閣府の発表によりますと、おととし2024年末の時点で4549.5兆円と、前の年より209兆円あまり増え、9年連続で過去最高を更新しました。内訳では、個人や個人事業主の「家計」が3160兆円と、前の年を3.8％上回りました。株高で金融資産が増えたことや、地価上昇により土地や住宅などの資産