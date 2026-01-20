巨人の石塚裕惺内野手（１９）が２０日、沖縄県那覇市内で坂本勇人内野手（３７）らと行っている合同自主トレを公開。球団の垣根を越えた先輩らから高評価をもらった。ルーキーイヤーの昨季を終え、「１軍と２軍のレベルの差」を痛感。昨季中に坂本へ自主トレ参加を直訴し、「みっちり練習するから、年末年始に運動量を落とさずにやってこいよ」と快諾されて共に汗を流している。この日は主にスローイングでの助言をもらうな