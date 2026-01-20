去年12月の業者間でのコメの取引価格は、前の月よりもわずかに下落しましたが、高止まりが続いています。農林水産省によりますと、業者間でのコメ取引の代表的な指標である「相対取引価格」について、去年12月分は前の月より418円安い、3万6075円でした。2か月連続で下落するのは去年7月以来、5か月ぶりです。要因について農水省は「民間の在庫が十分にあり、今後、価格が下がっていくとの見方が広がったため」と分析しています。