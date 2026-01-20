きょう夕方、愛知県みよし市の倉庫から出火しました。警察と消防によりますと、きょう午後4時ごろ、愛知県みよし市で「火と黒煙が見える」などと通報が相次ぎました。燃えているのは倉庫とみられ、消防車など17台が出動し、消火活動にあたっています。現時点で、けが人は確認されていないとうことです。きょう、愛知県内は空気が乾燥していて、風も強く吹いていました。