愛知・みよし市の倉庫で火事が発生し、20日午後6時54分現在も消火活動が続いています。午後4時過ぎ、愛知・みよし市にあるペット用品などを扱う会社の倉庫で、「黒い煙が出ていて爆発音がした」などと消防に通報が相次ぎました。消防車など17台が出て消火活動が続いていますが、これまでのところけが人は確認されていません。