１２球団監督会議の座長を務めたソフトバンク小久保裕紀監督（５４）が２０日、都内のホテル会見を行い、判定に対するリクエストに際し、映像を一括して確認する「リプレーセンター」（仮称）が今季から運用されることについて見解を述べた。「第三者の方、審判員の方々ですが、別の場所でしっかり確認してもらえる。スローであったり拡大であったり、コマ送りであったりということができるということで、非常に現場としては喜