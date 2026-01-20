【その他の画像・動画等を元記事で観る】May’n アーティストデビュー20周年の締めくくりとなるライブツアー 「THE BEST of May‘n」のライブキービジュアルとツアーロゴが解禁となった。ライブキービジュアルを担当したのは、『SANKYO presents May’n 20th Anniversary Concert Gratz from MACROSS F』でもコラボビジュアルを描いた、江端里沙氏による新規描きおろし。May’nから江端里沙氏へ再度熱烈なオファーがあり、今回の実