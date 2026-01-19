【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年12月28日に、なかのZERO 大ホールにて“Tachibana Hina 1st concert 「LIVE IN HOLIC」”が開催。声優アーティスト・立花日菜の自身初となるワンマンライブとなった本公演は、これまでリリースしてきた持ち歌全曲と、事前に募集したカバー曲からなる全18曲を披露。キュートさ溢れる歌声とステージパフォーマンスをベースに、ダークさや美しさなど多彩な表現を堪能できる、生で観るべ