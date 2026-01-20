3月投開票の石川県知事選挙と金沢市長選挙、さらには解散が発表された衆議院選挙について、テレビ金沢は北國新聞社などと合同で、情勢調査を実施しました。情勢調査は、石川県内の有権者を対象に、今月17日と18日に電話とインターネットにより実施、1602人から回答を得ました。調査結果に取材を加味した知事選の支持動向は、前金沢市長の山野之義氏を現職の馳浩氏が猛追していて、去年11月の情勢調査より差を詰めています。