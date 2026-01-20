大相撲初場所１０日目（２０日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が平幕の熱海富士（２３＝伊勢ヶ浜）に屈して３連敗を喫した。最初の相撲は同体となり、取り直しの一番。大の里は土俵際まで攻め込んだが、相手に回り込まれると前のめりに。そのまま押し出されて俵を割った。今場所だけで３個目の金星を配給し、３連敗は横綱となってから初めての屈辱。４敗に後退し、優勝も絶望的な状況となった。それでも