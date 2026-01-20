【ENERGY ARTS（エナジーアーツ）】 プロジェクト公開期間（Makuake）：1月23日～5月10日 価格（超早割）：3,213円 UHA味覚糖と近畿大学は、カード型エナジードリンク「ENERGY ARTS」を1月23日より先行販売する。 本商品は、エナジードリンクでありながら“飲む”という常識を覆すカード型スマート補給ツール。佳秀工業