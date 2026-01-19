【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年から始まった『BanG Dream!』10周年イヤーもいよいよ2月28日開催の“BanG Dream! 10th Anniversary LIVE「In the name of BanG Dream!」”に向けてラストスパート。その2026年の幕開けを飾るように開催されたのは、プロジェクトの象徴でもあるPoppin’Party（以下、ポピパ）による新春ライブ“Poppin’Party New Year LIVE「Happy BanG Year!!」”。昨年5月に開催された日本武道館公