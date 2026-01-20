東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の21日の天気をお伝えします。20日は雲が広がり、すっきりしない天気となりました。最高気温は未明に観測され、各地とも10℃前後となりました。そこから気温は下がり、最低気温はほとんどの地点で午後になってから観測されました。これからの天気です。21日朝はやや日差しがあるものの、日中は雲が広がり、雨がぱらつく時間もありそうです。出かける際は、折りたたみ