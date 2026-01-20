1月20日は、二十四節気の「大寒」です。寒さを感じるのは、動物たちも同じようです。 20日、福岡県久山町のトリアスふれあい動物園を訪ねました。■八木菜月アナウンサー「見てください。こちらではカメが露天風呂に入って暖を取っています。気持ち良さそうですね。」水温40℃の露天風呂につかるのは、ケヅメリクガメです。 小さなモルモットたちは、身を寄せ合って暖を取っています。そして、寒さに弱いという12歳で