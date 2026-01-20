昨年のフェブラリーＳで女性騎手として初めてＪＲＡのＧ１を勝つなど日本の競馬ファンにはおなじみのキング姐さんことレイチェル・キング騎手がＸを更新し、短期免許を取得して日本で騎乗することを公表した。英国出身のキング騎手はオーストラリアで活躍する３５歳。日本では２４、２５年に続き３年連続の騎乗となり、今週のＡＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）ではチャックネイト（セ８歳、美浦・