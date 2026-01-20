俳優の高杉真宙が２０日、都内で主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」（森ガキ侑大監督）の大ヒット記念舞台あいさつを行った。弟の死をきっかけに、いびつな関係性となった家族の３０年を描くストーリー。森ガキ監督の家族が同作での高杉の演技を絶賛していることを伝えられた高杉は「僕の家族は感想を伝えないタイプで、一切連絡は来ない（笑）。見てくれてると思いますが、本当に来ない。舞台あいさつで（故郷の）九州に行って