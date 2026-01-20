ドル指数は大幅低下、主要移動平均線を一気に下回る＝ロンドン為替 ドル指数が大幅に低下している。東京午前の９９．１３９を高値に、ロンドン市場では９８．４６２まで低下している。１０日線９９．０４０、２１日線９８．６２３、２００日線９８．７２６をことごとく下回った。トランプ米大統領のグリーンランド保有をめぐる言動が、欧州との摩擦を引き起こしており、米国売り（ドル安、米国債売り、米株売り）の動き