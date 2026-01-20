２５年の毎日王冠（Ｇ２）を制したレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が、次走は３月１日の中山記念（Ｇ２、芝１８００メートル）を目標とすることが分かった。キャロットクラブが１月２０日、公式ホームページで発表した。昨年１０月の毎日王冠で４つ目の重賞タイトルを獲得した同馬は、１１月のマイルＣＳで１２着に敗れた後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められている