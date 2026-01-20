◆卓球◇全日本選手権第１日（２０日、東京体育館）開幕し、女子シングルスで、昨年男子シングルス王者の松島輝空（そら）の妹で、小学６年の美空（みく、田坂卓研・京都）が２回戦から登場し、高杉咲希（トプコン・東京）に１１―８、１１―５、１１―１３、１１―８の３―１で勝利。２１日に行われる３回戦に進出した。松島美が右拳を突き上げた。高杉を３―１で倒し、２年連続の３回戦進出。実業団選手を倒した小学６年生