２４年の皐月賞を制し、昨年から北海道日高町のブリーダーズ・スタリオン・ステーションで種牡馬生活をスタートしたジャスティンミラノ（牡５歳、父キズナ）の初年度産駒が北海道安平町のノーザンファームで生まれたことが１月２０日、分かった。ノーザンホースパーク（北海道苫小牧市）がＳＮＳ「Ｘ」で発表した。同牧場で誕生したのはアイルランド生産のエディスワートン（父ドバウィ）を母に持つ牝馬。１７日に産まれ、順調