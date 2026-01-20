広島・新井貴浩監督が２０日、日南キャンプ第３クール初日の２月１０日を「サバイバル初日」に設定した。同日には紅白戦を予定。１、２軍の振り分けは今後決まるが、フィジカル的な問題のない選手は出場できるコンディションを求め、２５年開幕投手の森下、床田、ベテランの秋山、菊池も対象。例年は若手中心の２月上旬だが「そこに合わせて来いよと伝えている」と説明した。ドラフト１位・平川（仙台大）、同３位・勝田（近大