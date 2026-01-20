【新華社三亜1月20日】中国海南省三亜市のリゾート施設「アトランティス三亜」でこのほど、「2026中国エクストリームダンスパフォーマンス大会」が開催された。中国エクストリームスポーツ協会と総合観光レジャーグループの復星旅遊文化集団が共催し、全国10余りの地域から24人が参加した。エクストリームダンスは、ストリートダンスの競技ルールを基に発展させた新しいダンス競技。選手らは水中と陸上のステージで、しな